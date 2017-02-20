Украинские военные отказались прекращать обстрелы Донбасса

Украинские военные отказались отводить вооружения и поддерживать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря штаба АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия в регионе) Леонида Матюхина.

По словам Матюхина, такое решение вызвано обстрелами позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны ополчения.

Днем ранее замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин обвинил украинские войска в том, что они постоянно открывают огонь по территории ДНР, передавало Донецкое агентство новостей. «Тяжелая артиллерия применялась 335 раз, из них калибром 152 миллиметра — 147 раз, танки — 62 раза, минометы различного калибра — 846 раз, БМП — 184 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 1026 раз», — рассказал Басурин.

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18 февраля министры иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) договорились об очередном прекращении огня в Донбассе с 20 февраля.

В конце января в зоне конфликта на юго-востоке Украины произошло обострение ситуации после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Минские соглашения были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения сторон и реализацию на Украине конституционной реформы.

