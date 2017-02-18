Глава ОБСЕ анонсировал создание 20 зон безопасности в Донбассе

Около 20 зон безопасности могут быть созданы вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, ТАСС со ссылкой на генсека ОБСЕ Ламберто Занньера.

Как отметил Занньер, подобное решение потребует увеличить численность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешенной мандатом в одну тысячу человек. При этом он добавил, что в настоящий момент необходимости в таком шаге нет.

Ранее 18 февраля главы МИД «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) обсудили ситуацию в Донбассе, договорившись об очередном прекращении огня, которое начнет действовать с понедельника, 20 февраля. Кроме того, «нормандская четверка» осудила транспортную блокаду региона, организованную украинскими радикалами.

Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, стороны достигли соглашения по созданию зон безопасности на линии соприкосновения с постепенным увеличением их количества. «Было сказано, что необходимо разработать дорожную карту, которая будет четко расписывать все шаги по выполнению политической части "Минска-2"», — добавил Лавров, отметив в то же время, что большого прогресса достичь не удалось.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стороны продолжат работать над дорожной картой урегулирования ситуации в Донбассе. «Мы договорились, что в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе, состоится встреча на уровне политдиректоров, чтобы обговорить конкретные аспекты дорожной карты», — сообщил он.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины началось в конце января после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.