Вице-президент США заявил об ответственности России за минские договоренности

Вашингтон продолжает возлагать на Россию ответственность за выполнение минских соглашений. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в субботу, 18 февраля, Reuters.

«США продолжат возлагать ответственность на Россию, даже пока мы ищем новые точки взаимодействия, которые, как вы знаете, президент [Дональд] Трамп считает возможными найти», — сказал он.

Пенс также отметил, что США решительно поддерживают НАТО и непоколебимы в своей приверженности альянсу.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе Украинская мировая война Как Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Страны Запада постоянно возлагают на Москву ответственность за их выполнение, а также связывают с этим снятие санкций, введенных из-за украинского конфликта. В частности, о том, что Россия должна придерживаться взятых на себя обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины заявлял 16 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В свою очередь Москва напоминает, что является одним из гарантов минского процесса и прикладывает максимум усилий для поиска политического решения, однако за невыполнение соглашений ответственен Киев как одна из сторон противостояния.

Вооруженный конфликт продолжается на востоке Украины с весны 2014 года. Киев постоянно обвиняет Москву во вмешательстве. Российские власти опровергают эти утверждения, указывая на отсутствие доказательств.