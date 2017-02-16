Госсекретарь США призвал Россию выполнять минские соглашения

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва должна придерживаться взятых на себя обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по минским договоренностям и работу по деэскалации насилия на Украине», — заявил Тиллерсон после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

На другие вопросы глава Госдепартамента отвечать не стал.

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Ранее 16 февраля, представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров будет обсуждаться «вся глобальная повестка дня». При этом Тиллерсон намерен искать «пути прагматического и конструктивного сотрудничества» в областях, где совпадают интересы России и США. Госсекретарь США собирается достичь взаимопонимания с Москвой по вопросу борьбы с терроризмом, в частности, с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России И США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона прошла в Бонне на полях министерской встречи глав МИД стран G20.

12 февраля, Лавров выразил надежду на более тесные контакты с новой администрацией США. «Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», — сказал дипломат.