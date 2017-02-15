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Российский посол в США встретился с одним из руководителей Госдепа

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Сергей Кисляк
Сергей Кисляк

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Томас Шэннон встретился в Вашингтоне с послом России Сергеем Кисляком. Об этом РИА Новости сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, не раскрыв содержания беседы, что «это была давно запланированная встреча». В посольстве России от комментариев воздержались.

Ранее Кисляк называл некоторые темы, которые будут обсуждаться. В частности, он сообщил, что планируется начать подготовку встречи нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, стороны намерены начать подготовку встречи президентов двух стран, в которой, по словам Кисляка, «есть активная потребность».

Беседа дипломатов прошла на фоне отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Покидая пост, он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Кисляком.

Встреча российского посла стала первой, о которой было публично объявлено с момента вступления Тиллерсона в должность госсекретаря 1 февраля.

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