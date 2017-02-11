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Трамп проверит данные о беседах своего советника с российским послом по санкциям

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом он заявил в пятницу, 10 февраля, сообщает Associated Press.

По словам главы государства, он не располагает этими данными, и пообещал изучить вопрос о контактах своего помощника с российским послом.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, заявил, что Трамп «полностью доверяет» Флинну.

9 февраля газета The Washington Post сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.

8 февраля в интервью газете Флинн заявил, что не обсуждал с послом РФ антироссийские санкции. В то же время на следующий день, как отмечает издание, пресс-секретарь советника Трампа заявил, что Флинн «не помнит, обсуждались ли ограничительные меры, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась».

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку российского посла и советника Трампа, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта информация не удивила Москву.

Ранее в январе стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, Обама ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

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