Флинн раскрыл содержание переговоров с российским послом

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что во время переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком они обсуждали не санкции, а факт высылки из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Об этом он заявил за несколько часов до своей отставки в интервью сетевому изданию Daily Caller, опубликованном во вторник, 14 февраля.

«Это было не о санкциях. Это было о тех 35 людях, которых выслали, — сказал он. — И вот чем все обернулось. В основном, было так: "Послушай, я знаю, это случилось. Мы все изучим". Я никогда не говорил ничего вроде: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-нибудь подобное».

Флинн также заявил, что гораздо больше обеспокоен утечками в СМИ секретных сведений, в частности, о переговорах политиков. Подобные действия он назвал уголовным преступлением. «В некоторых случаях речь идет о вещах, которые были вынесены за пределы засекреченной системы и переданы журналистам. Это преступление», — подчеркнул Флинн.

Материалы по теме Вашингтонский обком Трампа Какой будет администрация нового президента США

13 февраля президент США Дональд Трамп принял заявление Флинна об отставке с должности советника по национальной безопасности. В документ тот указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским послом. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы, который тогда был президентом США, объявила о высылке из страны в 72 часа 35 российских дипломатов и членов и семей. В Белом доме утверждали, что это ответная мера «на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».