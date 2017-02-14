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Администрация США пояснила причины отставки Флинна

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Майкл Флинн
Майкл Флинн

Уход в отставку советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна обусловлен недостаточным доверием к нему со стороны главы государства. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Мы достигли точки, когда возникла проблема. Она не юридическая, а касается недостаточного доверия. Доверие между президентом и генералом Флинном снизилось настолько, что мы пришли к выводу, что надо что-то менять», — подчеркнул он.

При этом Спайсер, комментируя контакты Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, пояснил, что сам факт проведения подобных переговоров вполне нормален, а претензии президента Дональда Трампа заключаются в том, что советник не смог точно передать содержание бесед вице-президенту Майку Пенсу.

Флинн не сделал ничего, что можно было бы считать нарушением закона, и имел право обсуждать с послом вопросы, которые обе страны считают актуальными, добавил Спайсер.

Ранее Флинн подал в отставку с должности советника президента по нацбезопасности. Он указал в заявлении, что не полностью проинформировал Пенса и других о своих разговорах с послом России. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

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