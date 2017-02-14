Косачев заподозрил новую администрацию США в русофобии

Вашингтон вновь начал демонстрировать враждебное отношение к России, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 14 февраля.

«Либо [президент США Дональд] Трамп не обрел искомой самостоятельности и его последовательно, и небезуспешно загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу», — отметил сенатор, комментируя решение Вашингтона уволить советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

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По словам Косачева, готовность к диалогу с Москвой, которую проявлял Флинн, американские чиновники восприняли как мыслепреступление. «Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) — это даже не паранойя, а что-то неизмеримо худшее», — подчеркнул он.

Ранее во вторник стало известно, что Флинн подал в отставку. В своем заявлении на увольнение советник указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России». Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Накануне газета The Washington Post (WP) сообщила, что Флинн рискует потерять доверие коллег после заявления о том, что он обсудил санкции с российским послом Сергеем Кисляком, предварительно не согласовав этот разговор с высокопоставленными представителями администрации.