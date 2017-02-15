В МИД России подтвердили встречу Лаврова с Тиллерсоном

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоится 16 февраля в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Бонне. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, у Лаврова также запланированы переговоры с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, прорабатывается возможность встреч с главами МИД Китая, Бразилии и ЮАР.

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Ранее, 12 февраля, Лавров выразил надежду на более тесные контакты с новой администрацией США. «Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», — сказал дипломат.

В Бонне 16-17 февраля пройдет встреча министров иностранных дел G20. В столице Баварии Мюнхене 17-19 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности.