Трамп призвал бросить свежий взгляд на внешнюю политику

Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии приведения к присяге нового госсекретаря Рекса Тиллерсона в Белом доме призвал бросить свежий взгляд на внешнюю политику. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Настало время бросить свежий взгляд, на внешнюю политику, на события вокруг», — заявил американский лидер, выразив уверенность в возможности «достичь мира и стабильности в это сложное время». Он также признал, что все «страны имеют право защищать свои интересы».

По словам американского лидера, США «должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность». При этом он признал, что зачастую в этом процессе «мы находимся в ловушке насилия и войны». В этой связи он отметил «важность укрепления существующих и создания новых альянсов Соединенными Штатами для расширения американских стратегических интересов и безопасности».

Трамп выразил уверенность в том, что Тиллерсон привнесет в работу Госдепартамента свои уникальные навыки. Он также отметил, что «этот человек пользуется уважением в мире, и сейчас начинает свое самое важное путешествие».

Тиллерсона привел к присяге в качестве госсекретаря вице-президент США Майкл Пенс. Новый глава Госдепартамента, выступая на церемонии, пообещал «представлять весь американский народ».

Ранее в среду, 1 февраля, Тиллерсон был утвержден в должности сенатом Конгресса США.