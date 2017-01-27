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WP узнала о планах администрации Трампа заменить высших чиновников Госдепа

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Несколько высокопоставленных сотрудников Государственного департамента США получили уведомление о том, что администрация президента Дональда Трампа решила не продлевать их рабочие контракты. Об этом в четверг, 26 января, пишет The Washington Post.

По информации издания, речь идет о сотрудниках 13 департаментов внешнеполитического ведомства, подчиняющихся непосредственно Белому дому. Они покинут свои должности после утверждения на посту главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

Как отмечает газета, технически работники не будут уволены, их просто не переназначат на должности. Освободившиеся места могут занять либо другие сотрудники Госдепа, либо эксперты по вопросам политики.

Ранее в четверг сообщалось, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов покинут свои должности и уйдут из Госдепартамента. Так, помимо Нуланд, в отставку подали заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также начальник управления по делам иностранных представительств Джентри Смит.

После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности главы Госдепартамента исполняет его бывший заместитель Томас Шэннон. На этот пост Трампом выдвинут бывший управляющий Exxon Mobile Рекс Тиллерсон, однако его кандидатура пока не утверждена в сенате.

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