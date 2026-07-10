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07:02, 10 июля 2026РоссияЭксклюзив

Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице

Роскачество: Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В российских городах участились случаи уличного мошенничества, когда прохожих втягивают в преступные схемы под видом безобидной помощи с обменом наличных, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В Беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что согласившись на такую сделку, человек рискует стать фигурантом уголовного дела.

«Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, — это потенциальная угроза. Законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице. Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы», — пояснил специалист.

Он пояснил, что схема обмана на самом деле проста. Злоумышленник подходит к прохожему и просит перевести ему безналичные средства на карту, а взамен отдает наличные. Предлоги, предупредил Кузьменко, могут быть разными — например, нужно оплатить такси, а принимают только карты. На деле человек выступает как дроппер — подставное лицо, через чей счет прогоняют украденные деньги, чтобы запутать следы.

«Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Жертва получает «грязные» деньги, а взамен переводит мошеннику со своего счета «чистые». В результате законный владелец украденных наличных выходит на того, кто их получил, а не на вора», — объяснил Кузьменко.

Особенно уязвимы перед такими предложениями, по его словам, подростки и молодежь, у которых уже есть свои карты. Мошенники нередко поджидают их возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции с картами.

Ранее в Санкт-Петербурге аферисты выманили у 79-летнего местного жителя 95 миллионов рублей золотыми слитками. Злоумышленники несколько недель звонили пенсионеру под видом лжесотрудников различных ведомств. Они убеждали его фразой «задекларировать сбережения».

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