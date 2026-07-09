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10:37, 9 июля 2026Силовые структуры

Фраза в телефоне пожилого россиянина стоила ему 95 миллионов рублей золотыми слитками

В Петербурге аферисты выманили у пенсионера ₽95 млн золотыми слитками
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

В Санкт-Петербурге аферисты выманили у 79-летнего местного жителя 95 миллионов рублей золотыми слитками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, злоумышленники несколько недель звонили пенсионеру под видом лжесотрудников различных ведомств. Они убеждали его фразой «задекларировать сбережения». В течение всего этого времени к пожилому мужчине приезжали курьеры, которым он лично передавал деньги и золото. Таким образом он отдал мошенникам более 95 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали мошенников за аферы с системой очистки воды.

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