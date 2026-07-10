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Забота о себе
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07:02, 10 июля 2026Забота о себе

Найдено объяснение желанию мужчин регулярно чесать мошонку

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ciprian23 / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина нашла объяснение желанию некоторых мужчин регулярно чесать мошонку. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Мелехина утверждает, что причин, по которым мужчина этим занимается, может быть много. Так, яички чувствительны к воздействию стресса, холода и тепла. При наличии этих стимулов происходит раздражение нервных окончаний в тонкой коже, поэтому появляется желание почесать мошонку.

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Вторым виновником этой привычки специалистка назвала пот. «Когда пот испаряется, он оставляет на коже микрокристаллы соли и мочевины. Эти кристаллы обладают острыми гранями и, смешиваясь с кожным салом, раздражают эпидермис», — пояснила она. Кроме того, кожа мошонки обновляется в три-четыре раза быстрее, чем на руке. Естественное шелушение воспринимается нервными рецепторами как легкое ползание мурашек, что провоцирует почесывание, добавила сексолог.

В число других причин Мелехина включила интенсивный рост волос в интимной зоне, ходьбу, при которой постоянное трение яичек о бедра приводит к микровибрациям нервных окончаний, а также ношение синтетического нижнего белья, неправильную гигиену и нервозность. Однако иногда почесывание мошонки может указывать на наличие в организме патологий, таких как чесоточный клещ, заболевания почек и печени, сахарный диабет, грибковая инфекция и гипергидроз, добавила она.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн назвала явные признаки плохого секса. Одним из них, по ее мнению, является пропуск прелюдии.

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