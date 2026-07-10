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Силовые структуры
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07:21, 10 июля 2026Силовые структуры

СК назвал причину смерти двух пропавших в российском регионе школьниц

СК: Предварительная причина смерти 2 пропавших в Кызыле 1 июля школьниц стало утопление
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Предварительной причиной смерти двух пропавших в Кызыле 1 июля школьниц стало утопление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тува.

По данным ведомства, точную причину смерти определят результаты судебно-медициеской экспертизы.

Ранее сообщалось, что во время осмотра потерпевших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, которые бы свидетельствовали о насильственном характере смерти школьниц, не обнаружено.

9 июля Тело одной школьницы нашли на берегу Енисея, недалеко от поселка Сукпак. Вторую обнаружили в тот же день в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.

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