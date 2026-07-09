Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 9 июля 2026Силовые структуры

Тело одной из пропавших в российском регионе девочек нашли правоохранители

СК: Тело одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На берегу Енисея правоохранители нашли тело, предположительно, одной из двух пропавших в Кызыле девочек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Туве.

По данным ведомства, сегодня они получили сообщение об обнаружении на берегу Енисея в районе села Сукпак тела девочки. Предположительно, одной из двух пропавших 1 июля школьниц. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Вечером 1 июля девочки вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов в Москве. Одной из жертв должен был стать высокопоставленный военный

    Диетолог заступилась за майонез и рассказала о его неожиданной пользе

    Поставки одного вида продукции из страны БРИКС в Россию резко упали

    iPhone резко подорожают

    Бывший полицейский сбежал после расправы над семьей супруги

    Армия России ударила по украинским локомотивам

    SHAMAN вышел на связь на фоне слухов о падении со сцены

    Раскрыты детали об активности номера телефона бесследно исчезнувшего Усольцева

    Переехавший в США российский блогер заявил о культурном шоке от страны

    Россиянок призвали отказаться от бритья зоны бикини перед отдыхом на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok