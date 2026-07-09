Тело одной из пропавших в российском регионе девочек нашли правоохранители

СК: Тело одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея

На берегу Енисея правоохранители нашли тело, предположительно, одной из двух пропавших в Кызыле девочек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Туве.

По данным ведомства, сегодня они получили сообщение об обнаружении на берегу Енисея в районе села Сукпак тела девочки. Предположительно, одной из двух пропавших 1 июля школьниц. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Вечером 1 июля девочки вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной.