Обнаружено тело второй пропавшей в российском регионе школьницы

Правоохранители нашли тело, предположительно, второй пропавшей в Кызыле школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
Других подробностей пока не сообщается.
Ранее стало известно о том, что на берегу Енисея в районе села Сукпак было найдено тело, предположительно, первой пропавшей девочки. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Потерпевшие школьницы воспитывались в благополучных семьях и не ходили гулять без разрешения родителей. Они — одноклассницы и подруги.