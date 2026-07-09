Обнаружено тело второй пропавшей в российском регионе школьницы

СК: Правоохранители нашли тело, предположительно, второй из пропавших в Кызыле девочек

Правоохранители нашли тело, предположительно, второй пропавшей в Кызыле школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее стало известно о том, что на берегу Енисея в районе села Сукпак было найдено тело, предположительно, первой пропавшей девочки. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевшие школьницы воспитывались в благополучных семьях и не ходили гулять без разрешения родителей. Они — одноклассницы и подруги.