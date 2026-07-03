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Силовые структуры
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07:37, 3 июля 2026Силовые структуры

Обнародованы подробности о безвестно пропавших девочках в российском регионе

ТАСС: Одна из пропавших в Кызыле девочек не умела купаться и обычно не ходила на реку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Обнародованы подробности о безвестно пропавших в Кызыле школьницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как пишет агентство, одна из пропавших девочек не умела купаться и на реку не ходила.

По информации прокуратуры Тывы, вторая девочка плавать умела. Кроме того, там отметили, что школьницы воспитывались в благополучных семьях и не ходили гулять без разрешения родителей. Они — одноклассницы и подруги. «В день пропажи они предупредили родных, что идут гулять», — сказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что поиски двух пропавших вечером 1 июля школьниц длились всю ночь. Всего за ночь участники поисков прошли около 30 километров.

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