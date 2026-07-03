Появились подробности поисков двух пропавших девочек в российском регионе

РИА: Поиски двух пропавших школьниц в Кызыле длились всю ночь, полицейские прошли 30 км

В Кызыле поиски двух пропавших вечером 1 июля школьниц длились всю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседницу в пресс-службе ГУ МВД России по республике Тыва.

По ее словам, после того, как на берегу Енисея были найдены телефоны девочек, в 400 метрах от них обнаружили обувь одной из них. Всего за ночь участники поисков прошли около 30 километров. «Сейчас снова собираются группы, будут также продолжать поиски. Дальше вниз по течению, скорее всего, пойдут», — сказала собеседница. Она отметила, что пока поиски не принесли результатов.

Поиски школьниц проходят на земле, воде и с воздуха. В среду, 1 июля, участие в них принимало более 100 человек, в том числе и глава МВД республики Юрий Завьялов.

Ранее сообщалось, что по факту безвестного исчезновения девочек следователи возбудили уголовное дело.