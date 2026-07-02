Следователи отреагировали на безвестное исчезновение двух девочек в российском регионе

В Тыве следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух девочек-подростков в Кызыле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Известно, что пропавшим 12 и 13 лет. Они вышли из дома 1 июля около 18 часов вечера и не вернулись. Одна из них проживала по улице Буренская, а вторая — по улице Листвянка.
По сведениям правоохранителей, девочки могли находиться на берегу реки Енисей в районе дамбы, расположенной в Кызыле на улице Колхозной. Там были найдены принадлежащие им мобильные телефоны.
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Кызыле развернули масштабные поиски из-за двух пропавших 13-летних школьниц.