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Силовые структуры
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12:38, 9 июля 2026Силовые структуры

Работа следователей с телами пропавших в российском регионе школьниц попала на видео

СК: На телах пропавших в Кызыле школьниц следы насильственных действий не обнаружены
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Работа следователей с телами двух пропавших в Кызыле школьниц попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На видео показано, как на берегу реки работают сотрудники СК.

По данным ведомства, во время осмотра потерпевших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, которые бы свидетельствовали о насильственном характере смерти школьниц, не обнаружено.

Сейчас на местах происшествий работают следователи и криминалисты, а также сотрудник Главного управления криминалистики СК России и глава следственного управления.

Ранее сообщалось, что тело одной школьницы нашли на берегу Енисея, недалеко от поселка Сукпак. Вторую нашли в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.

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