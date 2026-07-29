Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 29 июля 2026Силовые структуры

Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент оказалась больна

Защита Хатуны Аташян просит изменить меру пресечения из-за тяжелой болезни
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Защита звездного турагента Хатуны Аташян попросила суд смягчить меру пресечения из-за тяжелой болезни обвиняемой. Об этом пишет ТАСС.

Адвокат отметил, что Аташян не может находится в СИЗО, потому что у нее есть заболевание, которое этому препятствует. Однако суд решил удовлетворить ходатайство следствия и продлил срок содержания турагента под стражей до 3 сентября.

Аташян арестовали 5 июня. Она пыталась сбежать из России и вылететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

Обвиняемая начала активно рекламировать свою деятельность в декабре 2025 года. За это время она заключила договоры об оказании услуг с более 70 блогерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК
    Юрист рассказала о возмещении ущерба за вытоптанные соседской собакой грядки
    Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент оказалась больна
    Россиянам пообещали Оленью Луну
    Киллер обманул нанявшего для расправы над конкурентами россиянина
    Россиян предостерегли от одного действия на пляже
    Самойлова ответила на критику откровенных образов фразой «у меня есть и похуже»
    В США высказались об успехах ВС России на территории Донбасса
    Россиянам назвали простые способы сэкономить время в аэропорту перед вылетом
    Судья чемпионата мира прокомментировал конфликт с Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok