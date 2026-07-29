Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент оказалась больна

Защита Хатуны Аташян просит изменить меру пресечения из-за тяжелой болезни

Защита звездного турагента Хатуны Аташян попросила суд смягчить меру пресечения из-за тяжелой болезни обвиняемой. Об этом пишет ТАСС.

Адвокат отметил, что Аташян не может находится в СИЗО, потому что у нее есть заболевание, которое этому препятствует. Однако суд решил удовлетворить ходатайство следствия и продлил срок содержания турагента под стражей до 3 сентября.

Аташян арестовали 5 июня. Она пыталась сбежать из России и вылететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

Обвиняемая начала активно рекламировать свою деятельность в декабре 2025 года. За это время она заключила договоры об оказании услуг с более 70 блогерами.