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07:02, 10 июля 2026Ценности

Интимный момент 45-летней Джессики Альбы с 33-летним возлюбленным попал на фото

45-летняя Джессика Альба поделилась снимками с отдыха с 33-летним возлюбленным Рамиресом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба поделилась снимками с отдыха в Италии с возлюбленным, актером Дэнни Рамиресом. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость снялась в бикини на пляже вместе с 33-летним Рамиресом. На фото попал и интимный момент телезвезд, которые целовались, лежа на шезлонге.

В мае Джессика Альба отметила 45-летие в прозрачном микроплатье. Телезвезда появилась на вечеринке в прозрачном микроплатье из черного кружева. «Лучшие выходные в компании лучших людей — столько любви», — подписала она публикацию.

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