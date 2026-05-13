Джессика Альба отметила 45-летие в прозрачном микроплатье

Американская актриса Джессика Альба отметила 45-летие в микроплатье

Американская актриса Джессика Альба отметила 45-летие в откровенном наряде и поделилась кадрами празднования. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отметила день рождения в компании друзей и нового возлюбленного — 33-летнего Дэнни Рамиреса. Телезвезда появилась на вечеринке в прозрачном микроплатье из черного кружева. «Лучшие выходные в компании лучших людей — столько любви», — подписала она публикацию.

В феврале Джессику Альбу в бикини запечатлели с новым возлюбленным.