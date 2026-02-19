Реклама

44-летнюю Джессику Альбу в бикини сняли с новым возлюбленным

Актрису Джессику Альбу в бикини сняли с новым возлюбленным Дэнни Рамиресом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дэнни Рамирес и Джессика Альба

Дэнни Рамирес и Джессика Альба. Фото: BACKGRID / Legion-Media.com

Американскую актрису и предпринимательницу Джессику Альбу сняли в купальнике с новым возлюбленным — актером Дэнни Рамиресом. Материал приводит Daily Mail.

44-летнюю звезду «Города грехов» запечатлели с 33-летним избранником во время отдыха в Майами-Бич, штат Флорида. Она предстала перед камерой в бордовом бикини с узором, коричневой бейсболке и серьгах-кольцах. В свою очередь, спутник артистки надел зеленую бейсболку и красные плавательные шорты до середины бедра.

По сообщениям TMZ, в текущем месяце Альба официально развелась с 47-летним продюсером Кэшем Уорреном, в брак с которым вступила в 2008 году. Пара договорилась о совместной опеке над тремя детьми. При этом звезда выплатит Уоррену три миллиона долларов для уравнивания долей в совместно нажитом имуществе.

Ранее в феврале фото российского певца и шоумена Тимура Родригеза с новой возлюбленной, актрисой Екатериной Кабак описали в сети фразой «на грани с порно».

