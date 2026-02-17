Фото Тимура Родригеза с новой возлюбленной описали фразой «на грани с порно»

Фото российского певца и шоумена Тимура Родригеза с новой возлюбленной, актрисой Екатериной Кабак описали в сети фразой «на грани с порно». Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 46-летний артист предстал в брючном костюме, майке, а также с голым торсом. В свою очередь, его 35-летняя избранница позировала с обнаженной грудью и ягодицами, повесив на плечо сумку в виде сердца. «Любой день — 14 февраля», — гласила подписи к снимкам.

Подписчики высказались о съемке в комментариях. «Как будто на грани с порно», «Его детям наверняка неприятно подобное видеть», «Почему-то сразу подумала о детях Тимура», «Зачем свою женщину выставлять голой напоказ всем?», «Визуально фото красивые, (...) [но] суть очень пошлая, ведь он очень публичный, и вот так запросто голый зад новой девушки выставить», «Ужас, а не снимки», «Отвратительные фото», — негодовали юзеры.

В январе Тимур Родригез добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание бывшей жены Анны Девочкиной.

В октябре 2025 года сообщалось, что Тимур Родригез, который подал в суд на бывшую жену Анну Девочкину, чтобы снизить сумму выплачиваемых алиментов, мог пойти на такой шаг из-за подготовки к свадьбе с Екатериной Кабак.

В мае стало известно, что Родригез официально развелся с женой, пока она была за границей. Отмечалось, что это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. На момент разрыва пара была в браке 16 лет, у Родригеза и Девочкиной есть двое сыновей.