Бросившего жену по телефону российского певца заподозрили в подготовке к свадьбе

Дворцов допустил, что Родригез хочет снизить алименты из-за подготовки к свадьбе

Певец и музыкант Тимур Родригез, который подал в суд на бывшую жену Анну Девочкину, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов, мог пойти на такой шаг из-за подготовки к свадьбе с актрисой Екатериной Кабак. Его цитирует сайт «Страсти».

«Может ли это быть связано с новой любовью Тимура? Ну, естественно. Я не могу исключать, что они готовятся к свадьбе и что им нужны на нее деньги. Это факт жизни», — сказал Дворцов, добавив, что деньгам «свойственно кончаться».

Медиаменеджер указал на то, что у Родригеза в шоу-бизнесе хорошая репутация, поэтому скандала из-за его суда с бывшей женой нет. «Когда такие ситуации с разводами и новыми романами происходят в звездной тусовке, народ разделяется на две стороны — кто-то за, а кто-то против», — добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить сумму алиментов. По словам источников из окружения пары, артист переоценил свои финансовые возможности и со временем «понял, что попросту не тянет».

В мае стало известно, что Родригез официально развелся с женой, пока она была за границей. Отмечалось, что это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. На момент разрыва пара была в браке 16 лет, у Родригеза и Девочкиной есть двое сыновей.