Бросивший жену по телефону российский певец развелся в ее отсутствие

Тимур Родригез развелся с женой после 16 лет брака, пока она была за границей

Певец и музыкант Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. По данным источника, ни Девочкина, ни ее представители не появились ни на одном из этапов бракоразводного процесса. «Анна вместе с детьми больше двух месяцев путешествуют по Европе, а в данный момент и вовсе находятся в Африке. Скорее всего, женщина даже не подозревает, что за это время стала свободной», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез расстался с женой по телефону ради любовницы. Как рассказал артист, когда супруга приехала к нему спустя месяц, он уже находился в других отношениях, потому что ему захотелось чего-то нового и свежего.