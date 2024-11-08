Российский певец бросил жену по телефону ради любовницы

Певец Тимур Родригез заявил, что бросил жену по телефону, начав новые отношения

Певец и музыкант Тимур Родригез признался, что ради любовницы расстался со своей бывшей женой по телефону. Об этом он сообщил в интервью журналистке Лауре Джугелии.

На момент разрыва пара была в браке 16 лет. Как рассказал артист, когда жена приехала к нему спустя месяц, он уже находился в других отношениях, потому что ему захотелось чего-то нового и свежего.

«Это был обдуманный шаг, я о нем не жалею. Мы находились в разных местах, когда я сообщил ей о своем решении, так что, когда она прилетела, я уже начал новые отношения. Посчитал, что имею право, так как те отношения уже закончились», — заявил Родригез.

Бывшие супруги воспитывают двоих общих сыновей Мигеля и Даниэля.

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