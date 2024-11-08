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19:24, 8 ноября 2024Культура

Известный российский певец признался в употреблении наркотиков из-за семьи

Стас Пьеха заявил, что начал употреблять наркотики из-за известной фамилии
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin_Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Певец Стас Пьеха признался, что начал принимать наркотики из-за того, что был обладателем известной фамилии. Об этом артист рассказал в шоу «ДаДа — НетНет» ведущей Наталье Гасанхановой.

По словам Стаса, на него давило то, что бабушка Эдита Пьеха была звездой всесоюзного масштаба, а мать всегда крутилась в кругах интеллигенции.

«Я постоянно ощущал некоторое давление. Когда у тебя такая родня, у тебя такая фамилия, ты чувствуешь себя как бы в этой фамильной системе. Когда начал употреблять, стало гораздо легче, проще переносить, общаться с людьми», — признался артист.

Также Пьеха рассказал, что сложнее всего стало с появлением соцсетей, когда его стали травить как наследника знаменитой династии. «Писали грязь, что вышел из-под юбки бабкиной, ты никто, ты ничего из себя не представляешь», — добавил он.

Ранее стало известно, что бывшая жена рэпера Гуфа раскрыла подробности его лечения в рехабе после дебоша.

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