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20:46, 6 ноября 2024Культура

Бывшая жена Гуфа раскрыла подробности его лечения

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза: ему намного лучше
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывшая супруга рэпера Алексея Долматова (Гуф) Айза раскрыла подробности его нахождения в рехабе. Об этом она рассказала в интервью изданию The Voice.

По словам блогерши, артист получил нервный срыв из-за стресса и тяжелого рабочего графика.

«Ему уже становится лучше, подобрали правильное лечение. С ним работает хороший врач-психиатр. Можно сказать, что мы все выдохнули и молимся, что ему намного лучше. Он наконец приходит в себя», — поделилась Айза.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал слухи про галлюцинации у музыканта.

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