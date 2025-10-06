Культура
12:41, 6 октября 2025

Бросивший жену по телефону российский певец подал на нее в суд из-за алиментов

Певец Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить сумму алиментов
Ольга Коровина

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Певец и музыкант Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену Анну Девочкину, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. Об этом пишет Starhit в Telegram.

Как сообщает источник, после развода Родригез взял на себя обязательство ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей для детей и еще 500 тысяч для самой экс-супруги. В сентябре музыкант подал два иска в Пресненский суд с просьбой снизить общую сумму выплат до 500 тысяч рублей. По словам источников из окружения пары, артист переоценил свои финансовые возможности и со временем «понял, что попросту не тянет».

В мае стало известно, что Родригез официально развелся с женой, пока она была за границей. Отмечалось, что это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. На момент разрыва пара была в браке 16 лет, у Родригеза и Девочкиной есть двое сыновей.

