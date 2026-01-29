Реклама

15:26, 29 января 2026

Бросивший жену по телефону российский певец отказался ее содержать

Певец Тимур Родригез расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание бывшей жены Анны Девочкиной. Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Жорина, перед разводом Родригез подписал соглашение о ежемесячной выплате бывшей супруге 500 тысяч рублей на ее содержание. Позже обстоятельства изменились, в связи с чем певец решил расторгнуть соглашение. Судебное заседание состоялось 29 января, суд удовлетворил требования истца.

В мае 2025 года Родригез официально развелся с женой после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону.

В октябре сообщалось, что исполнитель подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. По словам источников из окружения пары, певец переоценил свои финансовые возможности и со временем «понял, что попросту не тянет». Пресненский суд отклонил соответствующий иск, условия соглашения об уплате алиментов, месте проживания детей, порядке общения и воспитания остались в силе.

