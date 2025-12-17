Суд отказал российскому певцу в снижении алиментов на детей

Суд отказал певцу Тимуру Родригезу в снижении алиментов на детей

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) не смог добиться снижения суммы алиментов, выплачиваемых на содержание его детей. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Пресненский суд отклонил соответствующий иск Керимова. Прежние условия соглашения об уплате алиментов, месте проживания детей, порядке общения и воспитания остались в силе.

В мае Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. В октябре сообщалось, что исполнитель подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. По словам источников из окружения пары, певец переоценил свои финансовые возможности и со временем «понял, что попросту не тянет».

Ранее стало известно, что Родригез оказался самым невостребованным российским артистом на новогодних корпоративах. По данным Mash, у него не запланировано ни одного частного мероприятия на ближайшие месяцы.