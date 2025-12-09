Назван наименее востребованный артист на новогодних корпоративах

Mash: Певец Тимур Родригез не выступит ни на одном новогоднем корпоративе

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) оказался самым невостребованным российским артистом на новогодних корпоративах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что причиной стал высокий гонорар исполнителя. По данным канала, Родригез запрашивает 3,5 миллиона рублей за 50-минутное выступление. У артиста не запланировано ни одного частного мероприятия в ближайшие месяцы.

В райдере Родригеса прописаны две гримерки, до 15 охранников, запрет доступа посторонним и трехчасовая репетиция перед выходом на сцену. Как сообщает Mash, артисту также необходимы дорогое шампанское, козий или овечий сыр, фрукты и ягоды.

Ранее стало известно, что Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. В октябре сообщалось, что исполнитель подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. По словам источников из окружения пары, артист переоценил свои финансовые возможности и со временем «понял, что попросту не тянет».