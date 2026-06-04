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11:19, 4 июня 2026Спорт

Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой

Депутат Фетисов назвал циничными действия олимпийской чемпионки Исинбаевой в МОК
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал циничными действия двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что Исинбаева гордилась выступлением под флагом России, одного ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете (МОК) вернуть российским спортсменам флаг и гимн. «Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», — отметил он.

1 июня Исинбаева столкнулась с угрозой блокировки счетов в России. Их могут заблокировать из-за неуплаты налогов. Сумма задолженности составляет 705 тысяч рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года она проживает в Испании. Спортсменка называет себя человеком мира и продолжает работу в МОК.

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