В России призвали ограничить замену сотрудников искусственным интеллектом

Депутат Панеш призвал ограничить в России замену сотрудников искусственным интеллектом

Депутат Госдумы Каплан Панеш призвал ограничить в России замену сотрудников искусственным интеллектом (ИИ). Своей инициативой парламентарий поделился с Life.ru.

По его мнению, такая мера поможет защитить работников от массовых увольнений из-за автоматизации.

Панеш допустил, что компании могут внедрять новые технологии, но не увольнять большое количество сотрудников одновременно.

Депутат счел важным установить лимит на замену искусственным интеллектом — не более 10 процентов штатной численности в год. Также Панеш призвал сделать публичный реестр компаний, которые сокращают персонал из-за ИИ.

До этого в России профильная рабочая группа, в которую попали юристы, представители консалтиногвых компаний, участники рынка и депутаты, обсуждала проект регулирования ИИ, который несет в себе «угрожающий уровень риска».