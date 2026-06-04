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11:18, 4 июня 2026Россия

В России призвали ограничить замену сотрудников искусственным интеллектом

Депутат Панеш призвал ограничить в России замену сотрудников искусственным интеллектом
Майя Назарова

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Депутат Госдумы Каплан Панеш призвал ограничить в России замену сотрудников искусственным интеллектом (ИИ). Своей инициативой парламентарий поделился с Life.ru.

По его мнению, такая мера поможет защитить работников от массовых увольнений из-за автоматизации.

Панеш допустил, что компании могут внедрять новые технологии, но не увольнять большое количество сотрудников одновременно.

Депутат счел важным установить лимит на замену искусственным интеллектом — не более 10 процентов штатной численности в год. Также Панеш призвал сделать публичный реестр компаний, которые сокращают персонал из-за ИИ.

До этого в России профильная рабочая группа, в которую попали юристы, представители консалтиногвых компаний, участники рынка и депутаты, обсуждала проект регулирования ИИ, который несет в себе «угрожающий уровень риска».

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