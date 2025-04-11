В России обсудят запрет искусственного интеллекта с «угрожающим уровнем риска»

РБК: Эксперты и депутаты в России обсуждают запрет ИИ с угрожающим уровнем риска

В России профильная рабочая группа, в которую входят юристы, представители консалтиногвых компаний, участники рынка и депутаты, обсуждают проект регулирования искусственного интеллекта (ИИ), который несет в себе «угрожающий уровень риска». Об этом со ссылкой на пять источников, знакомых с инициативой, пишет РБК.

Специалисты разработали законопроект «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России», инициативу обсуждали на заседаниях рабочих групп в Госдуме, в «Деловой России» и на тематических дискуссионных площадках. Из пояснительной записке к проекту следует, что его разработали для реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, которую президент утвердил в феврале 2024 года. В правительство и Минфин такой законопроект пока не поступал.

Проект закона предполагает обозначение понятий ИИ, технологий ИИ и систем ИИ. Он также вводит требования в маркировке систем ИИ и классификацию таких систем по уровню риска. Депутаты предлагают запретить в России опасные системы, которые создают угрозу безопасности личности, общества и государства, а также ввести ответственность за причинение вреда для жизни. Кроме того, они проработали вопрос прав на результат интеллектуальной деятельности, который был создан с использованием ИИ.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что российские общественники провели с западными нейросетями «беседу» о политике — конфликтах в Югославии и Донбассе, — и их «диалог» закончился скандалом. По словам правозащитника, он и его коллеги были крайне недовольны результатом, так как получили «абсолютно западный нарратив, идеологизированный западный текст».