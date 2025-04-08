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15:28, 8 апреля 2025Россия

Беседа российских общественников с нейросетью о политике закончилась скандалом

Беседа членов СПЧ с нейросетью о Югославии и Донбассе закончилась скандалом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские общественники провели с западными нейросетями «беседу» о политике — конфликтах в Югославии и Донбассе, — и их «диалог» закончился скандалом. Это следует из слов главы Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерия Фадеева, его заявления приводятся в Telegram-канале СПЧ.

По словам правозащитника, он и его коллеги были крайне недовольны результатом, так как получили «абсолютно западный нарратив, идеологизированный западный текст». По мнению Фадеева, из нейросетей получилась «невиданная по мощности» машина пропаганды.

«Я считаю, что мы стоим на пороге информационного и идеологического бедствия, и российское общество пока недооценивает эту опасность», — подвел итоги разговора членов СПЧ с искусственным интеллектом Фадеев.

Ранее в СПЧ призвали противопоставить патриотизм искусственному интеллекту. Тогда нейросетям задали вопрос «почему русская интеллигенция ненавидит свою страну».

ЖЗЛ
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