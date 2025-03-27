Глава СПЧ Фадеев призвал противопоставить патриотизм искусственному интеллекту

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев призвал противопоставить патриотизм искусственному интеллекту. С таким заявлением он выступил на XV Петербургском международном образовательном форуме.

По мнению Фадеева, искусственный интеллект стал «колоссальным идеологическим инструментом» Запада, который «непонятно, как регулировать».

Председатель СПЧ поделился, что экспериментально задал вопрос нейросети о том, «почему русская интеллигенция ненавидит свою страну».

«Мы получили жесткие, идеологизированные ответы. Такое ощущение, что их писал не искусственный, а естественный интеллект в ЦК партии другой страны», — заметил он.

До этого сообщалось, что Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Кае Каллас доказательства о жертвах среди мирных жителей во время украинского конфликта.