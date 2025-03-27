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12:49, 27 марта 2025Россия

В СПЧ призвали противопоставить патриотизм искусственному интеллекту

Глава СПЧ Фадеев призвал противопоставить патриотизм искусственному интеллекту
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев призвал противопоставить патриотизм искусственному интеллекту. С таким заявлением он выступил на XV Петербургском международном образовательном форуме.

По мнению Фадеева, искусственный интеллект стал «колоссальным идеологическим инструментом» Запада, который «непонятно, как регулировать».

Председатель СПЧ поделился, что экспериментально задал вопрос нейросети о том, «почему русская интеллигенция ненавидит свою страну».

«Мы получили жесткие, идеологизированные ответы. Такое ощущение, что их писал не искусственный, а естественный интеллект в ЦК партии другой страны», — заметил он.

До этого сообщалось, что Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Кае Каллас доказательства о жертвах среди мирных жителей во время украинского конфликта.

ЖЗЛ
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