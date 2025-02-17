Глава СПЧ Фадеев направил Каллас доказательства жертв среди мирных россиян

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Кае Каллас доказательства о жертвах среди мирных жителей во время украинского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале совета.

Ранее Каллас заявила, что российские женщины и дети не становятся жертвами конфликта с украинской стороной.

«Такая оценка ошеломляет своей предвзятостью и свидетельствует о нежелании понимать природу, масштаб и последствия трагического противостояния», — приводит пресс-служба совета слова Фадеева.

Он пояснил, что постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека уже почти три года обрабатывает сообщения о том, что украинские войска нарушают права человека. Затем эти данные, добавил он, отправляются во все европейские структуры.

«Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — написал Фадеев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Каллас во лжи о жертвах среди мирного населения России. Дипломат выразила уверенность в том, что человек на такой должности не может не знать о преступлениях против мирного населения.