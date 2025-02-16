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17:04, 16 февраля 2025Мир

В МИД России уличили Каю Каллас во лжи о России

Захарова назвала ложью слова Каллас о жертвах среди мирного населения России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас во лжи о жертвах среди мирного населения России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала ложью слова Каллас о том, что российские женщины и дети не становятся жертвами конфликта с украинской стороной. Дипломат выразила уверенность в том, что человек на такой должности не может не знать о преступлениях против мирного населения, которые совершают Вооруженные силы Украины. Захарова добавила, что подобные преступления фиксируются, в частности, Следственным комитетом России.

«Последние несколько дней все ЕС-овские лидеры наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров. Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее представитель российского дипведомства указала на странность в поведении президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. Она обратила внимание на необычные жесты украинского лидера во время его общения с прессой.

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