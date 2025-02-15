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01:20, 15 февраля 2025Мир

В МИД России заметили странность в поведении Зеленского в Мюнхене

Захарова намекнула, что поведение Зеленского с прессой в Мюнхене было странным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В поведении президента Украины Зеленского во время общения с прессой на Мюнхенской конференции по безопасности заметили одну странность. На нее в своем Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также намекнула на возможные причины происходящего.

К посту представителя МИД прикрепили видео, на кадрых Зеленский слушает вопросы журналистов и параллельно делает неестественные движения: дергает руками и плечами, поводит бровями, часто и непонятно меняет выражение лица.

«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала Захарова.

Ранее Захарова в интервью RT заявляла, что Зеленский — «человек неадекватный, который находится постоянно под действием наркотиков». По ее словам, это одна из причин, почему слушать выступления украинского лидера опасно.

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