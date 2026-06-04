В России высказались о перспективах снятия санкций США

Депутат Журова: Прогресса в снятии санкций с России на сегодня нет

Россия сейчас не наблюдает никакого прогресса в процессе снятия санкций, сам диалог между Москвой и Вашингтоном звучит нейтрально, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она заявила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию российско-американских отношений, снимая санкции с Москвы в рамках урегулирования украинского кризиса. Он обратил внимание на то, что США не зависят от нефти из России, а европейские страны должны самостоятельно принимать решение по антироссийским санкциям.

Депутат рассказала, что страны остановились на нейтральном диалоге из-за проблем США в Персидском заливе. Она также добавила, что контакты с американской стороной продолжаются, на уровне исполнителей готовятся встречи и возможные решения, но о снятии санкций публично пока никто не заявлял.

«Я думаю, что они будут сейчас смотреть, выгодно ли им это перед выборами в Конгресс, будут мерить социологию. Они все это проанализируют, а потом решат, можно им или нет снимать санкции с России. Если это будет выгодно, тогда все произойдет очень быстро. Если же будет понимание, что это спорно, они не будут ничего менять перед выборами», — объяснила Журова.

18 мая Министерство финансов США сняло ограничения на операции, относящиеся к продаже и транспортировке российской нефти. Уточнялось, что соответствующие операции разрешены до 00:01 17 июня 2026 года по времени Восточного побережья США (07:01 мск).