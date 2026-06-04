ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о перспективах снятия санкций США

Депутат Журова: Прогресса в снятии санкций с России на сегодня нет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия сейчас не наблюдает никакого прогресса в процессе снятия санкций, сам диалог между Москвой и Вашингтоном звучит нейтрально, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она заявила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию российско-американских отношений, снимая санкции с Москвы в рамках урегулирования украинского кризиса. Он обратил внимание на то, что США не зависят от нефти из России, а европейские страны должны самостоятельно принимать решение по антироссийским санкциям.

Депутат рассказала, что страны остановились на нейтральном диалоге из-за проблем США в Персидском заливе. Она также добавила, что контакты с американской стороной продолжаются, на уровне исполнителей готовятся встречи и возможные решения, но о снятии санкций публично пока никто не заявлял.

«Я думаю, что они будут сейчас смотреть, выгодно ли им это перед выборами в Конгресс, будут мерить социологию. Они все это проанализируют, а потом решат, можно им или нет снимать санкции с России. Если это будет выгодно, тогда все произойдет очень быстро. Если же будет понимание, что это спорно, они не будут ничего менять перед выборами», — объяснила Журова.

18 мая Министерство финансов США сняло ограничения на операции, относящиеся к продаже и транспортировке российской нефти. Уточнялось, что соответствующие операции разрешены до 00:01 17 июня 2026 года по времени Восточного побережья США (07:01 мск).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший и раненые. Что известно об ударе?

    Выигравшую джекпот женщину вывели из казино из-за самозапрета на азартные игры

    В России начали разработку льготы на покупку машин для многодетных

    ФСБ нашла у черного копателя склад винтовок и пистолет-пулемет

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости

    Силуанов высказался о налогах

    Выявлены повышающие риск головной боли погодные факторы

    Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала

    На ПМЭФ представили прототип седана SENAT 1000

    В МИД России рассказали о работе США с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok