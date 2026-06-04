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Силовые структуры
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11:22, 4 июня 2026Силовые структуры

Сгоревшая сотовая вышка обошлась россиянину в 12,5 лет колонии

В Оренбурге осудили мужчину за поджог сотовой вышки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Оренбурге осудили мужчину за поджог сотовой вышки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 281 («Диверсия») и 30, 281 («Приготовление к совершению диверсии») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2025 года Василий Косилов в интернете разместил информацию о поиске работы. Через несколько дней ему от неизвестного поступило предложение сфотографировать пять вышек сотовой связи с указанием координат, и мужчина согласился. За эту работу он получил тысячу рублей.

30 сентября того же года по указанию куратора он прибыл к базовой станции на улице Трудовой. Вскрыв климатический шкаф, облил его легковоспламеняющейся жидкость и поджег. Ущерб составил более 26 тысяч рублей. Свои действия мужчина снимал на камеру, после чего отправил заказчику. После этого он должен был совершить еще один поджог, но не успел, его задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил обвиняемого к 12,5 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое российских подростков стали диверсантами из-за подработки в интернете.

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