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11:22, 4 июня 2026Путешествия

Российский пилот попытался установить рекорд и не выжил

Shot: Пилот S7 не выжил при попытке установить рекорд по задержке дыхания под водой
Алина Черненко

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пилот российской авиакомпании S7 Airlines не выжил при попытке установить рекорд по задержке дыхания под водой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что трагедия произошла в селе Битягово, где расположен учебный центр отечественного перевозчика. Тело 36-летнего Андрея К. из Новосибирска вытащили из воды. Прибывшие на место врачи констатировали его кончину. По данным источника, мужчина занимался спортом и участвовал в забегах.

Представители авиакомпании заявили журналистам Telegram-канала Mash, что Андрей проходил переподготовку на другой тип судна. Ему стало плохо в бассейне в свободное от учебы время. Семье пилота оказывают поддержку.

Ранее 26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии. Воздушное судно начало терять высоту, и мужчина попытался увести его подальше от жилых домов.

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