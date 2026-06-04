Российский пилот попытался установить рекорд и не выжил

Пилот российской авиакомпании S7 Airlines не выжил при попытке установить рекорд по задержке дыхания под водой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что трагедия произошла в селе Битягово, где расположен учебный центр отечественного перевозчика. Тело 36-летнего Андрея К. из Новосибирска вытащили из воды. Прибывшие на место врачи констатировали его кончину. По данным источника, мужчина занимался спортом и участвовал в забегах.
Представители авиакомпании заявили журналистам Telegram-канала Mash, что Андрей проходил переподготовку на другой тип судна. Ему стало плохо в бассейне в свободное от учебы время. Семье пилота оказывают поддержку.
Ранее 26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии. Воздушное судно начало терять высоту, и мужчина попытался увести его подальше от жилых домов.