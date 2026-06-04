Российский пилот попытался установить рекорд и не выжил

Shot: Пилот S7 не выжил при попытке установить рекорд по задержке дыхания под водой

Пилот российской авиакомпании S7 Airlines не выжил при попытке установить рекорд по задержке дыхания под водой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что трагедия произошла в селе Битягово, где расположен учебный центр отечественного перевозчика. Тело 36-летнего Андрея К. из Новосибирска вытащили из воды. Прибывшие на место врачи констатировали его кончину. По данным источника, мужчина занимался спортом и участвовал в забегах.

Представители авиакомпании заявили журналистам Telegram-канала Mash, что Андрей проходил переподготовку на другой тип судна. Ему стало плохо в бассейне в свободное от учебы время. Семье пилота оказывают поддержку.

Ранее 26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии. Воздушное судно начало терять высоту, и мужчина попытался увести его подальше от жилых домов.