В российском регионе впервые зафиксировали ставшую прабабушкой самку леопарда

В нацпарке «Земля леопарда» зафиксировали самку леопарда, ставшую прабабушкой

Исследователи национального парка «Земля леопарда» в Приморье впервые зафиксировали самку леопарда, ставшую прабабушкой. Об этом сообщили представители учреждения.

«Самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23 °F по имени Грация. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным», — заметили исследователи.

Благодаря созданному учеными генеалогическому древу удалось установить момент, когда у внучки Грации появилось потомство — Leo 280 °F родила котенка. В итоге родословная Грации оказалась одной из самых длинных из известных науке, она включает в себя четыре поколения кошачьих, что является уникальным случаем.

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