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15:48, 8 июля 2026Моя страна

В России пересчитают краснокнижных кошачьих

В России оценят численность манула
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: А. Авалов / РИА Новости

В заповедниках, национальных парках и научно-исследовательских институтах (НИИ) пересчитают краснокнижных манулов. Об этом РИА Новости сообщила директор межрегиональной ассоциации «Ирбис» Дарья Петрова.

По ее словам, специалисты не только установят точную численность группировок манулов, но и проанализируют новые территории на степень их пригодности для обитания этих кошачьих. Она подчеркнула, что полученные сведения помогут в разработке мер эффективной охраны манула.

Пересчет хищников пройдет с июля по конец октября — ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай, Республике Тыва и Забайкальском крае.

Ранее в Алтайском крае иностранцы пытались вывезти из страны краснокнижных птиц. Трое злоумышленников предстанут перед судом.

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