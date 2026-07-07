Иностранцы пытались вывезти из России краснокнижных птиц

В Алтайском крае осудили трех иностранцев за контрабанду краснокнижных птиц

В Алтайском крае осудили трех иностранцев за контрабанду краснокнижных птиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 258.1 («Незаконные приобретение, перевозка, хранение и содержания особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору») и 30, 226.1 («Приготовление к контрабанде, особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами РФ») УК РФ.

Как установил суд, в 2025 году житель иностранного государства решил незаконно приобрести и продать особей живых соколов-балобанов, которые относятся к видам, занесенным в Красную книгу и охраняются международными договорами России. Для этого он нашел трех жителей ближнего зарубежья, которые за денежное вознаграждение должны были приобрести на территории РФ птиц и нелегально переправить их через границу.

В октябре 2025 года исполнители на автомобиле прибыли на Алтай, где приобрели трех особей, которых перевезли в Ключевской район и стали содержать в надворной постройке с целью дальнейшей переправки через границу. Ненадлежащая перевозка и содержание птиц привели к тому, что один из соколов не выжил.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправные действия. Злоумышленники задержаны и привлечены к уголовной ответственности, а птицы изъяты.

Суд признал их виновными и приговорил к срокам от пяти лет двух месяцев до 5,5 лет лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей с каждого.

Ранее сообщалось, что трофеи краснокнижных животных у россиянина стали уликами для ФСБ.